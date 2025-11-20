В Крыму продано свыше 72,5 тысячи билетов по Пушкинской карте

«В Крыму в текущем году было продано свыше 72,5 тысячи билетов в учреждения, работающие в этой сфере (по Пушкинской карте — ред.). Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику присуждено звание лауреата премии Министерства культуры Российской Федерации за вклад в развитие программы “Пушкинская карта”. Это свидетельство успешной реализации федерального проекта в нашем регионе», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в программе зарегистрировано более 50 различных учреждений культуры. Более того, в афишу Пушкинской карты с начала года вошло порядка 350 новых мероприятий по всему Крыму.
«Сейчас на рассмотрении экспертного совета по включению в федеральный проект находятся две муниципальные библиотеки: Сакская городская библиотека имени Н. В. Гоголя и Ленинская центральная районная модельная библиотека», — сообщил Аксенов.
Ежегодно Пушкинская карта пополняется на 5 тысяч рублей, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране, приобщаться к богатому культурному достоянию и узнать о своей Родине что-то новое, отметил глава Крыма.
Ранее в Крыму самыми посещаемыми учреждениями, которые работают по программе Пушкинская карта, стали Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Крымская государственная филармония, а самые популярные спектакли — «Дубровский» и «Кабала святош».