Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму продано свыше 72,5 тысячи билетов по Пушкинской карте

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Пушкинская карта пользуется популярностью среди крымской молодежи — с начала года в Крыму ей воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В Крыму в текущем году было продано свыше 72,5 тысячи билетов в учреждения, работающие в этой сфере (по Пушкинской карте — ред.). Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику присуждено звание лауреата премии Министерства культуры Российской Федерации за вклад в развитие программы “Пушкинская карта”. Это свидетельство успешной реализации федерального проекта в нашем регионе», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в программе зарегистрировано более 50 различных учреждений культуры. Более того, в афишу Пушкинской карты с начала года вошло порядка 350 новых мероприятий по всему Крыму.

«Сейчас на рассмотрении экспертного совета по включению в федеральный проект находятся две муниципальные библиотеки: Сакская городская библиотека имени Н. В. Гоголя и Ленинская центральная районная модельная библиотека», — сообщил Аксенов.

Ежегодно Пушкинская карта пополняется на 5 тысяч рублей, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране, приобщаться к богатому культурному достоянию и узнать о своей Родине что-то новое, отметил глава Крыма.

Ранее в Крыму самыми посещаемыми учреждениями, которые работают по программе Пушкинская карта, стали Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Крымская государственная филармония, а самые популярные спектакли — «Дубровский» и «Кабала святош».

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше