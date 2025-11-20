Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе женщина вернет 523 тысячи рублей маткапитала

Деньги были потрачены не по назначению.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутского района вернет в бюджет более 500 тысяч рублей материнского капитала, которые были потрачены не по назначению. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в 2020 году местная жительница получила сертификат на маткапитал после рождения второго ребенка. Два года спустя она направила эти деньги на погашение кредита, взятого для строительства дома в деревне Карлук.

— Проверка показала, что строительство так и не было начато, — сообщили в прокуратуре. — Деньги, предназначенные для улучшения жилищных условий детей, были использованы на другие цели.

Тогда ведомство подало иск в суд о возврате средств. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Возврат 523 тысяч рублей материнского капитала сейчас находится на контроле у надзорного органа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска таможенники задержали партию бадов на полмиллиона рублей.