В Иркутском районе женщина вернет 523 тысячи рублей маткапитала

Прокуратура Иркутского района вернет в бюджет более 500 тысяч рублей материнского капитала, которые были потрачены не по назначению. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в 2020 году местная жительница получила сертификат на маткапитал после рождения второго ребенка. Два года спустя она направила эти деньги на погашение кредита, взятого для строительства дома в деревне Карлук.