Петербургским педиатрам повысили зарплату до 95 тысяч в месяц

Зарплата педиатров значительно выросла за последние пять лет.

Источник: Reuters

В Петербурге проанализировали зарплаты педиатров. За последние пять лет они стали зарабатывать на 58% больше.

На популярном сервисе по поиску работы указано, что медианная зарплата специалистов достигла 94,9 тысяч рублей. По последним данным, более тысячи вакансий открыты в Северо-Западном федеральном округе. Большая часть предложений есть в Санкт-Петербурге — 62%.

При этом работодатели допускают возможность частичной занятости. Педиатры могут совмещать работу в нескольких клиниках и проводить консультацию онлайн.

Ранее сообщалось, что петербуржцы могут заработать хорошие деньги в зимний период. Работодатели Северной столицы обещают платить до 120 тысяч ежемесячно.