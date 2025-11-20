Петербургским педиатрам повысили зарплату до 95 тысяч в месяц

На популярном сервисе по поиску работы указано, что медианная зарплата специалистов достигла 94,9 тысяч рублей. По последним данным, более тысячи вакансий открыты в Северо-Западном федеральном округе. Большая часть предложений есть в Санкт-Петербурге — 62%.