Женщина похитила 6 млн рублей и купила «китайца»: недавно воровке-бухгалтерше из Уфы вынесли приговор

В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру коммерческой организации, ее признали виновной в присвоении нескольких миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, с января по июль 2023 года обвиняемая, используя служебный доступ к финансам компании, систематически перечисляла своей знакомой деньги с расчетного счета организации. Общая сумма похищенных средств превысила 6,2 миллиона рублей. Деньги женщина потратила на личные нужды, в том числе купила автомобиль Lifan.
Подсудимая признала вину. Октябрьский районный суд Уфы назначил ей 4,5 года колонии общего режима, однако отсрочил исполнение приговора до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Также инстанция удовлетворила требование о взыскании с осужденной полной суммы причиненного ущерба.
