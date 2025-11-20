Женщина похитила 6 млн рублей и купила «китайца»: недавно воровке-бухгалтерше из Уфы вынесли приговор

Подсудимая признала вину. Октябрьский районный суд Уфы назначил ей 4,5 года колонии общего режима, однако отсрочил исполнение приговора до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Также инстанция удовлетворила требование о взыскании с осужденной полной суммы причиненного ущерба.