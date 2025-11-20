В Тюменской области школьники узнали о работе энергетической компании

Ученики школы в селе Ивановка Тюменской области встретились с представителями Сибирско-Уральской энергетической компании в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Во время экскурсии в компанию школьники смогли увидеть ежедневную работу энергетического предприятия своими глазами. Сотрудники рассказали им о процессах производства и передачи электроэнергии, а также о цифровых технологиях, которые активно внедряются в отрасли. Кроме того, ребят познакомили с современным оборудованием.
Особое внимание на встрече было уделено профессиональному выбору молодежи и карьере. Представители компании рассказали о востребованных профессиях в отрасли и о том, в какие учебные заведения необходимо поступать, чтобы построить карьеру на предприятиях энергетики. Кроме того, школьники узнали о программах целевого обучения и поддержки молодых специалистов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.