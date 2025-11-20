В Тюменской области школьники узнали о работе энергетической компании

Особое внимание на встрече было уделено профессиональному выбору молодежи и карьере. Представители компании рассказали о востребованных профессиях в отрасли и о том, в какие учебные заведения необходимо поступать, чтобы построить карьеру на предприятиях энергетики. Кроме того, школьники узнали о программах целевого обучения и поддержки молодых специалистов.