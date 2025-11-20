Школьникам Нижней Тавды Тюменской области рассказали о мире профессий

Классный час «Профессия моей мамы» состоялся для учеников 4-го класса школы села Нижняя Тавда Тюменской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Занятие провела карьерный консультант Альбина Краморова. Она рассказала об истории службы занятости и самых востребованных профессиях округа. Кроме того, она показала ребятам профессиональные аксессуары сотрудников центра, а школьники с удовольствием примерили их, представив себя в роли специалистов.
Завершился классный час увлекательной профориентационной игрой «Отгадай профессию». Она позволила ребятам в игровой форме закрепить полученные знания и еще больше погрузиться в тему профессионального самоопределения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.