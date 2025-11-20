Московские школьники завоевали медали на олимпиаде по астрономии

Шестеро школьников из Москвы получили золотые и серебряные награды на XXIХ Международной астрономической олимпиаде. Обеспечение подготовки детей к состязаниям в сфере образования отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития региона.
Состязание проходило с 6 по 15 ноября в Бангладеш и объединило участников из восьми стран. Золотые медали получили Иван Ермолаев из школы № 2044 им. А. М. Серебрякова, Яков Бахтияров из школы Центра педагогического мастерства и Евгений Мотков из образовательного учреждения «Воробьевы горы». Серебряными медалистами стали Николай Гамынин и Анна Михайлова из лицея «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова и Михаил Лазарев из школы № 57. Все они приняли участие в олимпиаде дистанционно.
В пресс-службе департамента образования и науки Москвы отметили, что победа столичных школьников на таком соревновании — результат системной работы города по развитию естественно-научного образования. Ученики углубленно изучают математику, физику и другие предметы, посещают астрономические и математические кружки. Также они проходят подготовку в сборных с тренерами Центра педагогического мастерства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.