Московские школьники завоевали медали на олимпиаде по астрономии

Состязание проходило с 6 по 15 ноября в Бангладеш и объединило участников из восьми стран. Золотые медали получили Иван Ермолаев из школы № 2044 им. А. М. Серебрякова, Яков Бахтияров из школы Центра педагогического мастерства и Евгений Мотков из образовательного учреждения «Воробьевы горы». Серебряными медалистами стали Николай Гамынин и Анна Михайлова из лицея «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова и Михаил Лазарев из школы № 57. Все они приняли участие в олимпиаде дистанционно.