Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове

Как сообщил замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев, ТПУ «Сормово» объединит будущую станцию метро, городскую электричку и электропоезда, курсирующие в сторону Заволжья. По его словам, появление узла в центре Сормова позволит выстроить новую транспортную схему, в которой будут связаны между собой поезд, городская электричка и метрополитен.