Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах

Мишустин: строительство дорог в новых регионах поражает масштабами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Активное строительство дорог, которое идет в новых регионах, поражает своими масштабами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин посетил выставку «Транспорт России», которая проходит в московском Гостином дворе. В рамках мероприятия состоялась церемония ввода в эксплуатацию дорожных объектов в режиме видео-конференц-связи.

«Активнейшее строительство под руководством президента, которое сегодня развернуто в новых наших регионах, поражает своими масштабами, размахом», — сказал Мишустин.