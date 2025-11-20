Мишустин рассказал о темпах строительства дорог в новых регионах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Активное строительство дорог, которое идет в новых регионах, поражает своими масштабами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин посетил выставку «Транспорт России», которая проходит в московском Гостином дворе. В рамках мероприятия состоялась церемония ввода в эксплуатацию дорожных объектов в режиме видео-конференц-связи.
«Активнейшее строительство под руководством президента, которое сегодня развернуто в новых наших регионах, поражает своими масштабами, размахом», — сказал Мишустин.