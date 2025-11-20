Саммит производителей в Иркутске соберет российские и иностранные компании

Саммит производителей пройдет 4 декабря в Иркутске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.
Мероприятие объединит товаропроизводителей, технологические компании, предпринимателей региона, федеральных и региональных экспертов. Главной особенностью саммита в этом году станет масштабная международная программа с участием шести делегаций, включая девять компаний из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Также участники смогут провести B2B-переговоры с иностранными представителями.
В деловую программу войдут выступления пяти федеральных и 20 региональных спикеров, которые раскроют ключевые темы для роста бизнеса. Среди них развитие инвестиционных проектов, автоматизация технологических процессов, финансовая аналитика, юнит-экономика и продвижение на маркетплейсах. Отдельная технологическая сессия будет посвящена внедрению ИИ и передовых решений для повышения эффективности производства. Зарегистрироваться для участия в саммите можно на сайте.
«Мы специально расширили программу, добавив переговоры с международными делегациями и пригласив федеральных экспертов. Наша цель — дать бизнесу готовые инструменты для выхода на новые рынки, привлечения инвестиций и технологической модернизации», — отметила директор центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.