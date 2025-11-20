Саммит производителей в Иркутске соберет российские и иностранные компании

В деловую программу войдут выступления пяти федеральных и 20 региональных спикеров, которые раскроют ключевые темы для роста бизнеса. Среди них развитие инвестиционных проектов, автоматизация технологических процессов, финансовая аналитика, юнит-экономика и продвижение на маркетплейсах. Отдельная технологическая сессия будет посвящена внедрению ИИ и передовых решений для повышения эффективности производства. Зарегистрироваться для участия в саммите можно на сайте.