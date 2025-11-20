Ричмонд
В Воронеже заменили 1120 метров аварийного трубопровода

Новый участок выполнен из полиэтиленовых труб.

Источник: РВК-Воронеж

В Воронеже завершилась реконструкция водовода в Левобережном районе. Специалисты водоканала заменили 1 120 м аварийного трубопровода диаметром 500 мм на участке от переулка Отличников до улицы Циолковского, 165.

Существующий ранее здесь трубопровод был проложен в 1970-х годах и находился в изношенном состоянии. На водоводе часто возникали утечки и аварии. Новый трубопровод выполнен из полиэтилена и прослужит дольше.

Во время работ пришлось сменить подрядную организацию, что потребовало дополнительного времени.

— Смена исполнителя была необходима из-за того, что предыдущий подрядчик, неоднократно срывавший сроки, в итоге не выполнил обязательств и прекратил коммуникацию, — пояснили в РВК-Воронеж.