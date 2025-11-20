В Волгограде построили новые объекты водоснабжения и водоотведения

Два объекта водоснабжения и водоотведения ввели в эксплуатацию в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете строительства Волгоградской области.
Первый объект водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью более 3 км построили в Дзержинском районе. Обновленная инженерная система с нагрузками до 4,2 тыс. кубометров в сутки позволит обеспечить качественной водой уже построенные жилые кварталы, а в будущем — и новые дома.
Еще одна трехкилометровая водопроводная и канализационная сеть появилась по улице им. Степана Разина в Ворошиловском районе. Система с мощностью по водоснабжению и водоотведению около 2,4 тыс. кубометров в сутки сможет обеспечить коммунальные нужды жильцов микрорайона, а также создаст условия для развития новых объектов ЖКХ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.