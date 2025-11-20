В Волгограде построили новые объекты водоснабжения и водоотведения

Еще одна трехкилометровая водопроводная и канализационная сеть появилась по улице им. Степана Разина в Ворошиловском районе. Система с мощностью по водоснабжению и водоотведению около 2,4 тыс. кубометров в сутки сможет обеспечить коммунальные нужды жильцов микрорайона, а также создаст условия для развития новых объектов ЖКХ.