Во Владивостоке пройдет региональный этап конкурса «Моя профессия — ИТ»

Состязание пройдет в формате хакатона по двум направлениям: «Школьники» (команды из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет) и «Специалисты» (команды из трех-пяти студентов колледжей, вузов и работающих профессионалов от 16 лет). Сначала участники пройдут онлайн-обучение по дизайну, разработке и менеджменту, а также тестирование для оценки уровня профильных компетенций. Лучшие из них получат приглашение на региональный этап соревнований.