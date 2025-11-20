Во Владивостоке пройдет региональный этап конкурса «Моя профессия — ИТ»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» состоится 25−28 ноября во Владивостоке по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Состязание пройдет в формате хакатона по двум направлениям: «Школьники» (команды из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет) и «Специалисты» (команды из трех-пяти студентов колледжей, вузов и работающих профессионалов от 16 лет). Сначала участники пройдут онлайн-обучение по дизайну, разработке и менеджменту, а также тестирование для оценки уровня профильных компетенций. Лучшие из них получат приглашение на региональный этап соревнований.
В ходе хакатона команды за 48 часов разработают прототипы решений для реальных бизнес-кейсов от партнеров конкурса. Задания будут связаны с приоритетными отраслями экономики и современными ИТ-технологиями. Участников ждет работа с экспертами и возможность улучшить свои профессиональные навыки.
«Сегодня цифровая трансформация затрагивает все отрасли экономики, и потребность в квалифицированных кадрах в ИТ-сфере растет с каждым годом. Для нас важно, чтобы молодые приморцы могли развивать свои компетенции, пробовать силы в проектах федерального уровня и видеть перспективы профессионального роста здесь, в крае», — отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.