В Евпатории построят набережную, которая станет самой длинной в Крыму

В 2026 году в Евпатории планируют построить набережную, которая станет самой длинной в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
В Крыму началась реализация проекта «Золотые пески России». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». К 2030 году в Евпатории собираются открыть круглогодичный курорт. В городе будут работать отели, спа-комплексы и аквапарки.
«В рамках проекта предусмотрено благоустройство прибрежной территории», — говорится в сообщении.
Протяженность объекта составит 12 километров. Эта набережная станет самой длинной в Крыму. Проект получил положительное заключение. Работы планируют завершить в 2026 году.