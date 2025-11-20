Ричмонд
Суд обязал отремонтировать поликлинику № 13 в Самаре

В Самаре прокуратура добилась ремонта поликлиники в Железнодорожном районе.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре будут ремонтировать поликлинику № 13, которая находится в Железнодорожном районе. Это здание относится к объектам культурного наследия. В соцсетях появилась информация, что оно находится в плачевном состоянии, и прокуратура начала проверку.

«Реставрационной замены требуют оконные рамы, двери, на потолке и стенах имеются сколы и трещины, системы водоснабжения и теплоснабжения нуждаются в ремонте», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Главврачу направили представление, но нарушения фактически не были устранены. Тогда прокуратура обратилась в суд и выиграла его. Суд обязал минздрав Самарской области выделить средства на ремонт. Работы включили в план мероприятий по нацпроекту. А прокуратура проконтролирует, когда работы будут выполнены.