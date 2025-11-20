Суд обязал отремонтировать поликлинику № 13 в Самаре

Главврачу направили представление, но нарушения фактически не были устранены. Тогда прокуратура обратилась в суд и выиграла его. Суд обязал минздрав Самарской области выделить средства на ремонт. Работы включили в план мероприятий по нацпроекту. А прокуратура проконтролирует, когда работы будут выполнены.