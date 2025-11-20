В уфимском аэропорту открылся пункт миграционного контроля: он будет выявлять иностранцев-нарушителей

Сегодня, 20 ноября, в международном терминале аэропорта «Уфа» начал работать пункт миграционного контроля Министерства внутренних дел России. Столица Башкирии вошла в число 12 крупнейших авиаузлов страны, где одновременно открываются первые такие пункты.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аналогичные пункты начинают работу в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.
По словам специалистов пресс-службы Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, ключевой задачей новых подразделений является выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России.
В будущем пункты миграционного контроля органов внутренних дел планируют также открыть на приграничных железнодорожных станциях, рядом с водными и автомобильными пунктами пропуска.
