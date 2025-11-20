Ричмонд
В саратовском вузе создали интегрированную защиту сельхозкультур

Метод ограничивает применение пестицидов и средств защиты растений необходимым минимумом.

Интегрированную защиту сельскохозяйственных культур разработали в Саратовском государственном аграрном университете им. Н. И. Вавилова по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.

«Мы подбираем наименее токсичные препараты, совместимые с энтомофагами (насекомоядными. — Прим. ред.), а для предотвращения резистентности действующие вещества постоянно чередуем. Важным элементом защиты является фитосанитарный мониторинг и прогноз вредных организмов. Ключевое преимущество нашей разработки — применение естественных врагов вредителей — энтомофагов. Например, паразитические клещи рода амблиселиус питаются паутинными клещами и трипсами. Хищные клещи этого рода легко выращиваются, обладают высокой поисковой способностью, активно питаются и размножаются», — подчеркнул директор Института генетики и агрономии Вавиловского университета Никита Рязанцев.

Данный метод заключается в объединении преимуществ традиционного и биологизированного подходов. Он не исключает химическую защиту полностью, но ограничивает применение пестицидов и средств защиты растений только необходимым минимумом. Преимущество новой технологии заключается в экономической выгоде, экологической безопасности, повышении качества продукции и получении стабильного урожая. В планах ученых — разработка технологии применения беспилотных летательных аппаратов для распространения насекомоядных на большой площади.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.