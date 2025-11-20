Лукашенко сказал, что молодые ректоры стали «царьками» в своих вузах

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня сказал, что молодые ректоры стали «царьками» в своих вузах. Подробности передает БелТА.
Глава государства во время назначений согласовал на должность ректоров в двух вузах Беларуси (подробнее мы писали здесь). Он обратился к новому руководству вузов и ориентировал из на достижение конкретных результатов. Александр Лукашенко уточнил, что они сами должны понимать, какие именно к ним предъявляются требования.
— Ректор — это величайшая должность. Мечтать только можно о такой работе. Все у тебя под руками: работаешь с молодежью, умные, грамотные подчиненные. Нужен результат, — обратил внимание глава государства.
Вместе с тем президент высказался критически о поведении отдельных руководителей белорусских вузов. Он заявил, что некоторых из них понесло, особенно молодых ректоров:
— Они уже достукались до антигосударственной политики. Они стали «царьками» там, в университете. Упаси вас Господь от этого головокружения от успехов.
Глава государства подчеркнул, что должна быть определенная политика и добавил:
— А то у нас некоторые говорят: «На Западе — вот это да, а у нас — это нет». И в то же время все вы и те, о которых я говорю (извините, не называю сегодня фамилии), они ведь образование получили и великими стали здесь.
Президент Беларуси призвал ректоров вузов работать честно и аккуратно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил правило, которое должны выполнить чиновники: «Тот, кто не усвоит, работать не будет, это элементарное».
Тем временем Лукашенко сказал про большую командировку по Югу планеты.
Кроме того, Лукашенко сказал, что переговоры с американцами состоятся скорее всего в декабре.