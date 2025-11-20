Ричмонд
Глава Минтранса России опроверг открытие аэропорта в Ростовской области

Слухи о возможном открытии аэропорта Платов прокомментировал министр транспорта России.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта России Андрей Никитин не подтвердил информацию о скором открытии аэропорта Платов в Ростовской области. Комментарий федерального чиновника опубликовали на сайте агентства РИА Новости.

— Нет. Когда будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно, — сказал Андрей Никитин.

Ранее донские власти выразили надежду на открытие аэрогавани до конца 2025 года. При этом четко определенные сроки и планы не озвучивались.

Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов действуют с февраля 2022 года. В 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.

