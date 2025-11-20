Ричмонд
Из Сочи в два города ЛНР запустят автобусы

В ближайшее время из Сочи в два города Луганской Народной республике будут запущены автобусные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Из Сочи в ЛНР запустят автобусы. Об этом сайту «КП»-Кубань сообщили в Сочитрансаэро.

— В ближайшее время из Сочи в два города Луганской Народной республике будут запущены автобусные маршруты, — сообщили сайту «КП»-Кубань" в Сочитрансаэро. — Рейсы будут в Луганск и Стаханов.

Автобусные рейсы в города ЛНР планируют запустить до конца года. А вот уже с 23 ноября из Сочи в столицу ДНР начнут ездить автобусы. Отправляться они будут каждый день в 15:00, в Донецк рейс прибудет в 06:00.

— Обратный рейс также отправляется в 15:00 и прибывает в 06:00, — сообщили в Сочитрансаэро.

В дороге пассажирам придется провести 15 часов. Стоимость билета — 4950 рублей. За багаж придется доплачивать отдельно.

Кстати, с января 2026 года из Ейска и Геленджика также поедут автобусы в ЛНР.