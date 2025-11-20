«Блохи способны съесть заживо»: могут ли паразиты появиться у негуляющих котов

Чаще всего блох приносит домой человек на себе. «Мы можем спокойно их перенести на себе: из подъезда, при контакте с другим животным. Даже не обязателен прямой контакт — кошка может сидеть на подоконнике в подъезде, и когда мы проходим мимо, блоха с нее перепрыгивает на нас, почувствовав теплый объект», — предупреждает Михаил Шеляков.