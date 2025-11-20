Когда самокатчики в Петербурге будут сдавать на права?

В Петербурге самокатчики носятся, где хотят и как хотят, перестраиваясь с проезжей части на пешеходную, как попало — когда им удобно. У них разве не должны быть водительские права?
Сдавать на права самокатчики не обязаны, объяснил председатель комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту Алексей Цивилёв, а вот будущих водителей научат правильно реагировать на средства индивидуальной мобильности — этот раздел включён в новые правила работы автошкол, которые начнут действовать 1 марта 2026 года.
«Автомобилисты зачастую не ждут сумасшедшей колесницы, которая ни с того ни с сего возникнет, проезжая незаконно пешеходный переход или просто с тротуара вылетит, — пояснил депутат. — В старой автошколе этому не учили, никто не думал, что эти бешеные табуретки поедут в таком количестве. Эту опасность водителям нужно постоянно ждать, иначе попадёшь в неприятную ситуацию. Потому что виноват он или нет, но выжить в ДТП самокатчику очень сложно, поэтому много аварий трагических».
При этом сбить человека, а тем более насмерть, для любого водителя — худший из кошмаров, даже если он прав и не нарушил ни единого пункта ПДД. Поэтому теперь будущих автолюбителей научат не только учитывать присутствие на дороге средств индивидуальной мобильности, но и на что обращать внимание, чтобы не стать ответственным за ДТП с самокатчиком.