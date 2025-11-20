Ричмонд
В автобусах Казани за неделю выявили 39 «зайцев»

Большее количество безбилетников — на автобусных маршрутах № 62 и № 72.

Источник: Город Казань.KZN.RU

За неделю сотрудники службы контроля оплаты проезда обнаружили 39 «зайцев». Больше всего безбилетников выявили в автобусах № 62 и № 72.

В МУП «ПАТП № 2» просят пассажиров своевременно оплачивать проезд. Сделать это нужно в течение одной остановки после посадки. Штраф за безбилетный проезд в автобусах Казани составляет 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что с переходом на бескондукторную систему оплаты проезда в городском электротранспорте до сих пор встречаются случаи безбилетного проезда.

Сотрудники контрольно-ревизионного отдела (КРО) МУП «Метроэлектротранс» совместно с Комитетом по транспорту Казани проводят регулярные рейды. За 10 месяцев текущего года общая сумма штрафов за неоплаченный проезд составила более 317 тысяч рублей.