Гигантский протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Размер гигантского протуберанца в четверга в момент отрыва от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего привычные размеры, зарегистрированы в ночь на 20 ноября, на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что источник процессов, вызвавших данное событие, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз. По словам ученых, выброшенное ранее крупное облако плазмы и сегодняшний отрыв протуберанца могут иметь общий источник на Солнце. Кроме того, они также могут иметь связь с тем же центром 4274, который на прошлой неделе произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится на невидимой солнечной стороне.