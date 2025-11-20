Гигантский протуберанец при отрыве от Солнца превысил диаметр Земли в 80 раз

Отмечается, что источник процессов, вызвавших данное событие, находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз. По словам ученых, выброшенное ранее крупное облако плазмы и сегодняшний отрыв протуберанца могут иметь общий источник на Солнце. Кроме того, они также могут иметь связь с тем же центром 4274, который на прошлой неделе произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится на невидимой солнечной стороне.