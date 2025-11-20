В БелГУ создали цифровой двойник жаропрочной стали, прогнозирующий ее поведение

«Ключевой особенностью этой стали стало низкое содержание азота и повышенное содержание бора, что обеспечивает высокую термическую стабильность в условиях эксплуатации при повышенных температурах. Модель позволяет не только описать текущее состояние, но и сделать долгосрочный прогноз изменений характеристик новой стали после 100 тыс. часов, или десяти лет, эксплуатации, а также оценить влияние различных микроструктурных аспектов на ее прочностные свойства», — рассказали в пресс-службе.