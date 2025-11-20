Лукашенко потребовал произвести лучший в мире супертрактор

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал новому гендиректору МТЗ Тарасу Муроге произвести супертрактор, пишет БелТА.
«Комсомолка» сообщила, что 20 ноября белорусский президент назначил нового гендиректора на Минском трактором заводе.
Принимая кадровое решение, белорусский лидер также дал важное поручение новому главе МТЗ. Так, он ориентировал Мурогу на усиление работы по продажам техники и ее качеству, жестко обозначил поставленные задачи, предупредив, что времени на раскачку нет.
— «Разминка» будет в начале января (2026-го. — Ред.), когда вам придется в том числе и передо мной отчитаться вместе с правительством, какие у вас результаты и сколько у вас на складах тракторов. И почему вы их не продали, — предупредил глава Беларуси.
Здесь же Лукашенко заметил, что некоторые руководители сейчас вместо решения существующих проблем ссылаются на «объективные трудности».
— Видите ли, санкции, еще чего-то… Но не война же, — сказал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в белорусских тракторах нуждается весь мир. И поручил продавать технику и заняться качеством, если что-то не получается в определенный период. Еще глава республики сказал, что хочет, чтобы в Беларуси произвели супертрактор.
— Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я, например, вижу выход из существующего положения именно в этом, — констатировал белорусский лидер.
И добавил, что на МТЗ не должно быть плохо, так как это бренд Беларуси.
К слову, ранее Александр Лукашенко заявлял, что без белорусских тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность на планете.