Донские школы присоединились к акции «Месяц безопасного Интернета»

Образовательные учреждения Ростовской области с 17 по 21 ноября принимают участие в просветительской кампании «Месяц безопасного Интернета», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Проведение акций, направленных на повышение цифровой грамотности, соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«Для школьников организованы уроки медиаграмотности, интерактивные занятия, на которых они узнают, как обезопасить себя в онлайн-пространстве. Взрослым эксперты расскажут о современных угрозах в интернете, дадут рекомендации по использованию родительского контроля и безопасных приложений», — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Так, 18 ноября в парке «Россия — моя история» состоялось региональное родительское собрание на тему безопасного интернета, которое транслировалось для участников из Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, в ходе проведения акции организованы тематические круглые столы и семинары.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.