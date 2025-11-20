В Уфе прокомментировали ажиотаж с билетами на новогодний «Щелкунчик»

По их словам, трудности возникают с покупкой билетов как на сайте, так и в кассе театра, где собираются большие очереди с раннего утра.
«Из-за чрезмерной активности пользователей билетная система и сайт могут функционировать ограниченно, с задержкой, — пояснили в театре. — Мы предприняли все меры по решению данной проблемы — сайт переведен на новый IP, установлена дополнительная защита, усилены фильтры».
Кроме того, по словам пресс-службы театра, офлайн-продажи в кассе организуют без задержек. Желающим продают билеты не более четырех штук в одни руки. Периодически в билетную систему и на сайт возвращаются места, которые находились в корзине у пользователя и не были оплачены.
«Театр придерживается принципа постепенной продажи в целях предотвращения активности перекупщиков. Покупателям предоставлена возможность приобретать билеты в разные дни. На каждый спектакль продажи открываются отдельно. Сегодня были продажи на 20 декабря», — уточнила пресс-секретарь театра Гульназ Насырова.
Обо всех спектаклях балета «Щелкунчик» на декабрь, январь и февраль информация размещается в официальных источниках.