Что в 2025 можно купить на маткапитал в Самарской области

Как видим, за маткапитал на двух детей можно найти дом в районах области, однако он либо будет далеко от районного центра, либо придется вкладываться в его ремонт. А вот для того, чтобы приобрести квартиру в Самаре — придется добавить своих средств или взять ипотеку.