Что в 2025 можно купить на маткапитал в Самарской области

Материнский капитал остаётся одной из ключевых мер поддержки российских семей. В 2025 году его размер увеличился — индексация составила 9,5%. Теперь семьи получают 690 266 рублей на первого ребёнка и 912 162 рубля — на второго, если ранее право на маткапитал не возникало.
В 2026 году он вновь будет увеличен. С 1 февраля запланирована индексация на 6,8%, и сумма увеличится до 737 205 рублей на первого ребенка и до 974 100 рублей на второго, если не получали на первого, либо 236 984 рублей, если был капитал на первенца.
Для многих это существенная помощь: по данным аналитиков, подавляющее большинство родителей направляют эти средства на улучшение жилищных условий. Но перед тем как планировать покупку квартиры или дома, важно понимать, кому положен маткапитал, как его оформить и что можно оплатить этими средствами.
Кому положен маткапитал
Право на выплату имеют:
- женщины, родившие или усыновившие ребёнка после 1 января 2020 года;
- отец — если он единственный усыновитель или мать утратила право на маткапитал;
- дети — в редких случаях, например, если оба родителя лишены прав или умерли (средства становятся доступны после 18 лет или раньше — при оформлении опекуна).
Какие документы нужны
Пакет документов стандартный:
- паспорт,
- свидетельство о рождении или усыновлении,
- СНИЛС,
- заявление.
Оформить маткапитал можно через МФЦ, Социальный фонд России или портал «Госуслуги». Сертификат приходит в электронном виде — его не нужно получать на бумаге.
На что можно потратить маткапитал
Закон предусматривает несколько направлений:
- покупка жилья или строительство;
- ремонт и реконструкция дома;
- погашение ипотеки или первоначальный взнос;
- образование детей;
- формирование пенсии матери.
В 2025 году упростили несколько процедур — например, оформление долей детям при покупке жилья, а также использование средств при покупке дома на вторичном рынке.
Жильё — самое популярная форма использования
По статистике до 80% семей используют маткапитал именно для улучшения жилищных условий. Причины очевидны: сумма значительная, а жильё остаётся одним из главных запросов российских семей, которые приняли решение родить ребенка.
И здесь проявляется яркий контраст между жителями крупных городов и сельских районов.
А действительно, что можно купить на маткапитал в Самарской области? Мы проанализировали объявления о продаже недвижимости на одной из самых популярных площадок и вот что выяснилось.
Самое «бюджетное» предложение на рынке жилья удалось обнаружить в Челно-вершинском районе. Двухкомнатная квартира в трёхкомнатном доме площадью 35,9 м² обойдется в 150 000 ₽ (или 4 178 ₽ за м²). От материнского капитала останутcя еще средства на ремонт или учебу ребенка. Однако до районного центра придется ехать 15 км. А До Самары — все 155 км.
В ценовом диапазоне от 600 до 690 тыс. руб. сейчас в области есть 35 предложений жилья. Семья, получившая маткапитал на первого ребенка, может приобрести однокомнатную квартиру в 35 м² в Кинель-Черкасском районе, двухкомнатную в Безенчукском районе, долю в двухкомнатной квартире в Сызрани или Новокуйбышевске.
За 900 000 ₽ можно приобрести однокомнатную в Чапаевске, студию в Жигулевске или дом в Серноводске, Шигонах, Борском, Октябрьске. За эту сумму можно приобрести и дачу под Тольятти.
Анна, 32 года, жительница села в 100 км от Самары:
«Когда родился второй ребёнок, мы сразу решили: маткапитал направим на дом. В селе цены ниже — за миллион с небольшим можно взять хороший тёплый дом. Мы накопили около 300 тысяч, добавили маткапитал — и смогли купить жильё. Теперь у детей отдельные комнаты, а у нас — свой огород. Для сельских семей маткапитал — это реально шанс изменить жизнь».
Как видим, за маткапитал на двух детей можно найти дом в районах области, однако он либо будет далеко от районного центра, либо придется вкладываться в его ремонт. А вот для того, чтобы приобрести квартиру в Самаре — придется добавить своих средств или взять ипотеку.
Марина, 29 лет, жительница Самары:
«Мы хотим трёхкомнатную квартиру, но цены в Самаре такие, что маткапитал — это буквально 10% стоимости. Нам его хватит только на часть первоначального взноса, и то не всегда банки принимают эти деньги без дополнительных условий. Смотрю объявления — даже малосемейки под 3−3,5 миллиона. Конечно, это поддержка, но для большого города её мало».
К примеру, доля в трехкомнатной. Квартире, размером 68,4 м² на Мехзаводе обойдется в 1 100 000 ₽ И это только доля. Однокомнатная в малосемейке на безымянке обойдется в 1 450 000, правда площадь всего 12 м². И здесь разместиться семье с двумя детьми будет крайне сложно. А вот двухкомнатные квартиры в Самаре начинаются от 2 100 000, если поискать. Но это, скорее исключение, и жилье рядом с необходимой для детей инфраструктурой будет стоить заметно дороже.
Для полноты картины рассмотрим и жилье премиум класса. Сколько элитных «квадратов» можно приобрести на маткапитал? Самая дорогая квартира на данный момент в Самаре стоит 170 299 200 ₽ За эти деньги предлагается купить шестикомнатную квартиру площадью 417 м². Соответственно стоимость одного метра — 408 000 ₽ Путем нехитрых расчётов, можно понять, что материнского капитала хватит всего на 2 квадратных метра такого жилья.