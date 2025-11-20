В Краснодаре запускают вещание новой радиостанции «Кубань»

Радио ставит перед собой укрепление гражданской идентичности, популяризацию традиционных ценностей и вовлечение людей в общественную жизнь региона. В эфире — 100% русскоязычная музыка (от классического рока и авторской песни до шансона и современных народных мотивов) и программы с акцентом на историю, культуру и важные региональные события. В плейлисте звучат Олег Газманов, «Любэ», Григорий Лепс, «КИНО», Александр Розенбаум, Баста и другие исполнители, соответствующие концепции канала.