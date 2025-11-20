В Краснодаре запускают вещание новой радиостанции «Кубань»

1 декабря в Краснодаре начинает вещание новая радиостанция «Кубань» — на частоте 99,4 МГц. Проект запускает медиагруппа «Кубань 24»: новый канал позиционируется как информационно-музыкальная площадка для патриотически настроенных и социально активных слушателей края и юга России.
Радио ставит перед собой укрепление гражданской идентичности, популяризацию традиционных ценностей и вовлечение людей в общественную жизнь региона. В эфире — 100% русскоязычная музыка (от классического рока и авторской песни до шансона и современных народных мотивов) и программы с акцентом на историю, культуру и важные региональные события. В плейлисте звучат Олег Газманов, «Любэ», Григорий Лепс, «КИНО», Александр Розенбаум, Баста и другие исполнители, соответствующие концепции канала.
Информационно просветительская часть эфира включает ежечасные выпуски «Служба новостей Кубани. Факты» и авторские форматы.
Решение о создании радиостанции приняли в конце 2024 года, в феврале 2025 года «Кубань 24» выиграла конкурс Роскомнадзора на частоту 99,4 МГц. Вещание будет вестись на современном цифровом оборудовании; редакционную политику формируют руководитель дирекции радиовещания Ольга Киппель и главный редактор Юрий Степанов.