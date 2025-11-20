Археологи России и Азербайджана возобновили раскопки в пещере Азых в Карабахе

«Я бы хотел отметить очень интересные работы, которые у нас проходили на территории Нагорного Карабаха. Там на протяжении долгого времени археологические работы не велись. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы возобновили в пещере Азых. В советское время на огромной территории СССР это был самый древний археологический объект», — сказал он.