Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 15 января поезд из Крыма перестанет доезжать до Омска

Об этом предупредил оператор маршрута.

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» предупредил об изменении маршрута поезда из Симферополя в Омск. По его информации, с 15 января следующего года данные поезда будут добираться лишь до Тюмени.

Если все же кто-то желает уехать именно на поезде в Симферополь из Омска, после названной даты ему надо будет сначала доехать до Тюмени. Перевозчик объяснил, что конечный пункт рейса изменили ремонта на железной дороге.

К обычной схеме поезд вернется только в апреле.

Кроме того, с 16 февраля временно закроют продажу билетов на этот рейс в направлении из Симферополя. О том, когда ее возобновят, сообщение будет позднее.

В конце сентября поезд из Симферополя также стал ходить вместо Омска только до Тюмени. Но после многочисленных обращений на декабрь этого года его еще вернули к схеме следования до нашего города.

Вариант поездки в Крым из Омска по-прежнему остается и таким: самолет до Сочи, а далее с вокзала Адлера на поезд до Симферополя. Тот обычно выезжает на полуостров каждый день около 14:30.