С 15 января поезд из Крыма перестанет доезжать до Омска

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» предупредил об изменении маршрута поезда из Симферополя в Омск. По его информации, с 15 января следующего года данные поезда будут добираться лишь до Тюмени.
Если все же кто-то желает уехать именно на поезде в Симферополь из Омска, после названной даты ему надо будет сначала доехать до Тюмени. Перевозчик объяснил, что конечный пункт рейса изменили ремонта на железной дороге.
К обычной схеме поезд вернется только в апреле.
Кроме того, с 16 февраля временно закроют продажу билетов на этот рейс в направлении из Симферополя. О том, когда ее возобновят, сообщение будет позднее.
В конце сентября поезд из Симферополя также стал ходить вместо Омска только до Тюмени. Но после многочисленных обращений на декабрь этого года его еще вернули к схеме следования до нашего города.
Вариант поездки в Крым из Омска по-прежнему остается и таким: самолет до Сочи, а далее с вокзала Адлера на поезд до Симферополя. Тот обычно выезжает на полуостров каждый день около 14:30.