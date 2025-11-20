Ричмонд
В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с зоопарком «Саванна»

Его проверяет прокуратура.

Источник: Администрация Уфы

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с передвижным зоолунопарком «Саванна», в котором до сих пор содержатся животные, несмотря на закрытие его в 2022 году. Ранее в соцсетях появилось видео, где уфимцы пожаловались на ужасное содержание зверей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, решением Арбитражного суда РБ от 17 августа 2022 года требования Управления земельных и имущественных отношений Уфы были удовлетворены. «Саванна» в течение 10 дней со дня вступления решения суда обязана была освободить земельный участок на улице Менделеева.

"С 1 января 2021 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляют органы государственной власти Республики Башкортостан.

Таким образом, вопрос исполнения судебного акта в настоящее время относится к компетенции Министерства земельных и имущественных отношений РБ", — отметили в мэрии.