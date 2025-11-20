По реке Белой планируют запустить грузовые и пассажирские суда

Радий Хабиров отметил особое значение реки Белой для жителей региона. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с этой водной артерией, находятся в зоне постоянного внимания властей. В настоящее время по реке уже заходят крупные круизные теплоходы, а в перспективе планируется расширить грузовые перевозки и наладить регулярное пассажирское и туристическое сообщение. В решении этих задач республика рассчитывает на поддержку федерального агентства.