По реке Белой планируют запустить грузовые и пассажирские суда

Судоходство на реках Башкирии получит развитие.

Источник: Комсомольская правда

Перспективы развития речного транспорта в Башкирии обсудили на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Во встрече участвовали руководитель республики Радий Хабиров и глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Радий Хабиров отметил особое значение реки Белой для жителей региона. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с этой водной артерией, находятся в зоне постоянного внимания властей. В настоящее время по реке уже заходят крупные круизные теплоходы, а в перспективе планируется расширить грузовые перевозки и наладить регулярное пассажирское и туристическое сообщение. В решении этих задач республика рассчитывает на поддержку федерального агентства.

По итогам переговоров стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая займется развитием судоходства на реках Башкирии.