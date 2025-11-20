В ЮФУ вырастили ячмень на имитации марсианской почвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) впервые вырастили ячмень в грунте, имитирующем марсианскую почву. Эксперименту предшествовал космический полет аналогичного консорциума микроорганизмов на борту аппарата «Бион-М» № 2, сообщила пресс-служба вуза.
«Эксперимент по выращиванию ячменя проводился с использованием реголита из пустыни Мохаве, который прекрасно имитирует свойства красного песка, покрывающего поверхность соседней планеты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно с изучением образцов, побывавших в космосе, идентичный консорциум микроорганизмов в лаборатории ЮФУ использовали для обработки имитации марсианского грунта.
«Отправив аналогичный консорциум в полет на орбиту, мы сможем выяснить, как подобная смесь микроорганизмов переживает космические полеты, а значит, еще на шаг приблизиться к смелой мечте о садах на поверхности Марса», — сказала доктор биологических наук, заведующая молодежной лабораторией «Молекулярная генетика микробных консорциумов» АБиМ ЮФУ Евгения Празднова, чьи слова приводятся в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, разработка направлена не только на освоение других планет, но и на восстановление загрязненных территорий и плодородного слоя почвы после пожаров.
Работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта ЮФУ «Технологии биоинженерии почв» федеральной программы «Приоритет-2030», добавили в сообщении.