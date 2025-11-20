В ЮФУ вырастили ячмень на имитации марсианской почвы

«Отправив аналогичный консорциум в полет на орбиту, мы сможем выяснить, как подобная смесь микроорганизмов переживает космические полеты, а значит, еще на шаг приблизиться к смелой мечте о садах на поверхности Марса», — сказала доктор биологических наук, заведующая молодежной лабораторией «Молекулярная генетика микробных консорциумов» АБиМ ЮФУ Евгения Празднова, чьи слова приводятся в сообщении.