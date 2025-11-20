RT: Россия передала Украине 1 тысячу тел военных ВСУ

Как подтвердил Telegram-канал RT, украинская сторона, в свою очередь, передала России тела 30 погибших российских солдат.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут.
В конце октября помощник президента России Владимир Мединский сообщил об обмене телами погибших в рамках стамбульских договорённостей с Украиной.
Россия передала останки 1 тыс. украинских военных и забрала тела 31 российского солдата.