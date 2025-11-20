В региональном Фонде капремонта объяснили важность обновления газовых систем в МКД

Фонд капремонта Ростовской области разъяснил особенности технического обслуживания газовых приборов и коммуникаций в многоквартирных домах, а также дал пояснение по различиям основных понятий.
Жители газифицированных домов знают, что технические осмотры и текущий ремонт газового оборудования в многоквартирных домах проходит регулярно.
СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ПРЕДОТВРАТИТ УТЕЧКИ ГАЗА.
С 1 сентября 2023 года управляющие компании, ТСЖ обязаны заключать со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Цель — обеспечить поддержание системы газоснабжения многоквартирного дома в надлежащем состоянии, своевременное техническое обслуживание и ремонт всех ее составных частей, чтобы минимизировать угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
Поэтому часто встречается мнение, что при поддержании газовых сетей в надлежащем состоянии, капитальный ремонт, то есть полная замена внутридомовых инженерных систем газоснабжения, не требуется.
Однако во многих жилых домах системы газоснабжения эксплуатируются со значительным превышением установленного нормативного срока.
— Когда мы в подъезде или в квартире видим трубу в хорошем состоянии, это не означает, что в скрытых полостях (там, где делаются специальные закладные гильзы и потом через эту гильзу проходит труба) нет коррозии и, соответственно, что там невозможна утечка газа. Если говорить с точки зрения техники и безопасности, наиболее критичные зоны — это прохождение газопровода через различные стены и перекрытия, зоны резьбовых и сварных соединений, — прокомментировали в Фонде.
РЕМОНТ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГО ДОМА.
Зачастую жители отказываются от проведения капитального ремонта газовых систем из-за демонтажа мебели и проведения черновых работ в своей квартире. Однако на одной чаше весов — дизайн и ремонт в конкретных квартирах, а на другой — безопасность и целостность всего многоквартирного дома.
Важно помнить, что трагедии из-за неисправностей, связанные с использованием газа в быту, возникают достаточно часто. Даже незначительная утечка газа может привести к взрыву, обрушению дома или его части, возникновению пожара, гибели и травмированию жильцов.
Капитальный ремонт направлен на обновление систем и предотвращение критических ситуаций. Его целью остается не только устранение текущих недостатков, но и повышение эксплуатационных характеристик объекта, а также продление сроков его службы и создание комфортных условий для его использования.