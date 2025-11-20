В региональном Фонде капремонта объяснили важность обновления газовых систем в МКД

— Когда мы в подъезде или в квартире видим трубу в хорошем состоянии, это не означает, что в скрытых полостях (там, где делаются специальные закладные гильзы и потом через эту гильзу проходит труба) нет коррозии и, соответственно, что там невозможна утечка газа. Если говорить с точки зрения техники и безопасности, наиболее критичные зоны — это прохождение газопровода через различные стены и перекрытия, зоны резьбовых и сварных соединений, — прокомментировали в Фонде.