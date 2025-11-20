Мишустин вручил государственные награды работникам транспортной отрасли

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг вручил государственные награды работникам транспортной отрасли РФ, в числе награжденных — замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев, председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.
Глава правительства в рамках международного форума «Транспорт России» поздравил работников транспортной отрасли РФ с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды. Замминистра транспорта РФ Пошивай, в соответствии с указом президента РФ, был награжден орденом Александра Невского. При личном участии Пошивая организована доставка специальных грузов в зону проведения специальной военной операции, обеспечивается транспортная безопасность в районе Керченского пролива, организован пропуск судов под Крымским мостом с учетом введенных ограничений.
Медалью «За отвагу на пожаре» награжден постовой рабочий судоходной обстановки Дединовской паромной переправы Дмитрий Ушаков (в настоящее время участвует в специальной военной операции). В 2023 году, обнаружив возгорание частного дома, он вызвал экстренные службы и самостоятельно спас из пожара пятерых членов семьи, включая троих малолетних детей. Медали «За спасение погибавших» удостоен капитан-механик патрульного катера «Анатолий Булатов» Илья Шукшин, спасший в 2024 году двух мужчин, у которых перевернулась лодка.
Председателю ФНПР Сергею Черногаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Стаж Черногаева в транспортной отрасли составляет 36 лет. В прошлом он занимал должность председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. Кроме того, почетные звания были присвоены врачу поликлиники «Российского университета транспорта» Владимиру Шадрину («Заслуженный врач РФ»), летчику-испытателю НИИ гражданской авиации Михаилу Трубникову («Заслуженный летчик-испытатель РФ»), командиру воздушного летного отряда «Аэрофлота» Виктору Михайлову («Заслуженный пилот РФ»), машинисту-инструктору электродепо «Митино» Игорю Зудину (Заслуженный работник транспорта РФ").
В соответствии с распоряжением правительства медалью Столыпина П. А. второй степени награжден председатель совета директоров, советник генерального директора аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Под его руководством аэропорт «Внуково» вошел в тройку крупнейших отечественных воздушных гаваней, заняв второе место в московском авиаузле.
Также Орденом Дружбы награждены директор дирекции «Государственной транспортной лизинговой компании» Михаил Балакшин, ректор Уральского государственного университета путей сообщения Александр Галкин, первый замгендиректора по производству аэропорта «Шереметьево» Андрей Никулин, ректор Омского государственного университета путей и сообщения Сергей Овчаренко, зампредседателя правления «Российских автомобильных дорог» Александр Соколов. Среди награжденных и заместитель главного врача поликлиники Российского университета транспорта Людмила Емец. Она удостоена ордена Пирогова.
Мастер строительных и монтажных работ Строительно-монтажного треста № 3 — филиала общества «РЖДстрой» Григорий Бабкин и начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Дмитрий Шустов награждены медалями «За развитие железных дорог». Производителю работ общества «Объединенная строительная компания 1520» Сергею Вьюхову объявлена благодарность президента РФ.