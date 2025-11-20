В Сибири нашли захоронение эпохи каменного века в виде лодки

Еще одно необычное захоронение, но относящееся уже к эпохе ранней бронзы нашли в Тогучинском районе Новосибирской области. «Захоронение произведено по канонам, которые не вполне соответствуют этой эпохе, этой культуре, существовавшей в то время на этой территории», — пояснил он.