В Сибири нашли захоронение эпохи каменного века в виде лодки

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Захоронение эпохи неолита, схожее по форме с лодкой, обнаружили археологи в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил заведующий отделом археологии палеометалла института, академик РАН Вячеслав Молодин.
«Изучено очень любопытное неолитическое захоронение, это пятый век до нашей эры, каменный век. Это погребение человека в могиле, которая имитировала лодку», — сказал он.
Ученые смогли реконструировать портретное изображение похороненного человека. На вид ему 25−30 лет. Кроме этого, в могиле нашли набор предметов — это каменные ножи, наконечники, тесло, остатки древесины.
Еще одно необычное захоронение, но относящееся уже к эпохе ранней бронзы нашли в Тогучинском районе Новосибирской области. «Захоронение произведено по канонам, которые не вполне соответствуют этой эпохе, этой культуре, существовавшей в то время на этой территории», — пояснил он.
Молодин предположил, что это могут быть новые элементы погребальной практики или новое население, которое пришло на территорию.