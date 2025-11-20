В Свердловской области определили лучших молодых предпринимателей

Участниками премии стали уральцы, которые стремятся внести вклад в развитие предпринимательства и экономики. Всего было подано 90 заявок, а итоги подводились с помощью народного голосования, в котором приняли участие более 25,5 тысячи человек. Победителей определили в девяти номинациях, в числе которых «Социальное предпринимательство», «Креативное дело», «Женский бизнес», «Спорт и здоровьесбережение», «Лучший стартап», «Вклад в развитие региона», «Экология и туризм», «Медиабизнес» и «Инновационное предпринимательство».