В Свердловской области определили лучших молодых предпринимателей

Престиж-премия «Топ молодых предпринимателей Свердловской области» во второй раз собрала самых активных и амбициозных молодых людей региона в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном департаменте информационной политики.
Участниками премии стали уральцы, которые стремятся внести вклад в развитие предпринимательства и экономики. Всего было подано 90 заявок, а итоги подводились с помощью народного голосования, в котором приняли участие более 25,5 тысячи человек. Победителей определили в девяти номинациях, в числе которых «Социальное предпринимательство», «Креативное дело», «Женский бизнес», «Спорт и здоровьесбережение», «Лучший стартап», «Вклад в развитие региона», «Экология и туризм», «Медиабизнес» и «Инновационное предпринимательство».
«Предпринимательство для молодежи — одно из важных направлений. Оно развивает ответственность, инициативу и создает новые возможности для профессионального и личного роста. Эта премия — отличная площадка для поддержки инициативных и перспективных молодых предпринимателей обмена опытом и признания их заслуг», — сказал директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.
В номинации «Экология и туризм» выиграл проект «Глэмпинг “Другая Реальность”» в Нейво-Рудянке Кировградского городского округа от Екатерины Жениховой. Лучшей в номинации «Женский бизнес» стала Екатерина Тетенева со своим проектом «EART — художественная школа по масляной живописи в Екатеринбурге». В категории «Инновационное предпринимательство» выиграл Роман Исаев и его проект AGI GO по обучению нейросетям.
В номинации «Креативное дело» победителем стала Елизавета Маслакова — она занимается организацией игр КВН среди молодежи Свердловской области. За «Вклад в развитие региона» награжден Родион Коснырев с проектом «Torsion». Свердловчанин занимается оптимизацией и увеличением производительности промышленных предприятий.
Добавим, что мероприятие проводится департаментом молодежной политики Свердловской области и нацелено на популяризацию успешных бизнес-историй региона. Премия предоставляет уникальную площадку для индивидуальных предпринимателей, самозанятых, учредителей и соучредителей юридических лиц, чтобы продемонстрировать результаты своего труда, обменяться опытом и получить признание делового сообщества.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.