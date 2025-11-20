В Тюмени пройдет День консультаций для самозанятых

День консультаций для самозанятых состоится 27 ноября в Тюмени по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организаторами встречи выступают тюменское отделение «Опора России» и центр «Мой бизнес», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
На встрече участники смогут задать вопросы экспертам, разобрать свои кейсы и получить рекомендации по развитию дела. Предусмотрены консультации по четырем направлениям: меры государственной поддержки бизнеса, маркетинг, финансовое сопровождение и налоги, гранты и работа с проектами через Президентский фонд культурных инициатив.
Мероприятие пройдет в офисе «Опоры России» по адресу: Тюмень, улица Севастопольская, 31. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.