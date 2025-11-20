Геомагнитный штиль после бури уровня G1 прогнозируют в Ростовской области

Геомагнитный штиль ожидается в Ростовской области в декабре 2025 года, но перед этим в ноябре на регион обрушится двухдневный период магнитных бурь. Об этом можно судить по графику на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
25 ноября нестабильное магнитное влияние должно перейти в бурю уровня G1 с Кр-индексом 5. Такая обстановка сохранится и на следующий день, 26 ноября. Потом активность пойдет на спад. В последние три дня ноября и до 20 декабря существенных всплесков магнитосферы не прогнозируют.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. G1 — слабая буря, но даже во время таких перепадов метеозависимым людям рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.
