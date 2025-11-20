Геомагнитный штиль после бури уровня G1 прогнозируют в Ростовской области

Геомагнитный штиль ожидается в Ростовской области в декабре 2025 года, но перед этим в ноябре на регион обрушится двухдневный период магнитных бурь. Об этом можно судить по графику на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.