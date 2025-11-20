МИД Беларуси: Литва нарушила международное право и закрыв, и открыв границу

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Литва нарушила международные договора и закрыв, и открыв границу с Беларусью, пишет БелТА.
О пренебрежении Литвой своими международно-правовыми обязательствами сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков. Он напомнил об одностороннем решении Вильнюса закрыть границу с Беларусью, указав на исключительно политизированный характер данного решения. И напомнил, что приняла это решение литовская сторона вне процедуры и сроков, которые предусматривают действующие международные договора. Так как согласно двусторонним соглашениям о пунктах пропуска через госграницу, официальное уведомление следует направлять заблаговременно в срок от одного до пяти дней в зависимости от ситуации. Но также представитель МИД отметил, что и решение о возобновлении работы погранпунктов Литва вновь приняла с нарушением установленных процедур.
— Литовская сторона в очередной раз показала пренебрежение своими международно-правовыми обязательствами, — подчеркнул пресс-секретарь дипведомства.
Резюмируя, Варанков указал на сохраняющиеся риски нового одностороннего закрытия границы, так как литовские власти об этом прямо заявляют.
— Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц, — предупредил дипломат.
И добавил, что не теряет актуальности предложение белорусской стороны провести консультации на уровне МИД обоих государств, чтобы выработать устойчивые решения по вопросу функционирования пунктов пропуска на границе Беларуси с Литвой и предотвратить подобные ситуации в будущем.
И в заключение добавил, что Беларуси и Литве нужна граница, объединяющая народы. И что именно из этого исходит Минск.
— Все зависит от властей Литвы, — заключил пресс-секретарь МИД.
Накануне стало известно, что власти Литвы открывают границу с Беларусью 20 ноября.
После чего президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу. В свою очередь Совбез заявил, что Литва официально не уведомила Беларусь об открытии границы.
Граница открылась ночью 20 ноября. И уже «Минсктранс» объявил о рейсах в Вильнюс, Ригу и Каунас после открытия границы с Литвой.