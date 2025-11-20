МИД Беларуси: Литва нарушила международное право и закрыв, и открыв границу

О пренебрежении Литвой своими международно-правовыми обязательствами сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков. Он напомнил об одностороннем решении Вильнюса закрыть границу с Беларусью, указав на исключительно политизированный характер данного решения. И напомнил, что приняла это решение литовская сторона вне процедуры и сроков, которые предусматривают действующие международные договора. Так как согласно двусторонним соглашениям о пунктах пропуска через госграницу, официальное уведомление следует направлять заблаговременно в срок от одного до пяти дней в зависимости от ситуации. Но также представитель МИД отметил, что и решение о возобновлении работы погранпунктов Литва вновь приняла с нарушением установленных процедур.