Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.