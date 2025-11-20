Омичи могут получить до 1 миллиона рублей на проекты для города от ОНПЗ

В Омске продолжается прием заявок на ежегодный грантовый конкурс в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Участвовать могут активные горожане, некоммерческие организации и бюджетные учреждения. В нашем регионе гранты предоставляет Омский нефтеперерабатывающий завод. Поддержка направляется на создание арт-объектов, обустройство зеленых зон, проведение спортивных мероприятий, разработку туристических маршрутов, а также реализацию инициатив в сферах культуры, образования, экологии и городского благоустройства.
«Гранты ОНПЗ — это реальный инструмент, с помощью которого сами жители становятся авторами позитивных перемен. Суть этого конкурса — дать возможность омичам самим формировать комфортную и современную среду вокруг себя. Это лучшая инвестиция в развитие региона: когда люди реализуют свои проекты на малой родине, они вкладывают в нее душу и остаются здесь надолго», — подчеркнула министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.
Для соискателей уже прошел обучающий семинар: эксперты разъяснили, как грамотно оформить заявку и сформировать бюджет проекта. Ознакомиться с правилами конкурса и вдохновиться примерами успешных проектов прошлых лет можно в специальном проекте ОНПЗ «Сделай Омск ярче» (для удобства отдельно ссылка — www.rodnyegoroda.ru/). Заявки принимаются до 26 ноября.
«Более 100 реализованных инициатив доказали: омичи готовы менять город к лучшему, а наш грантовый конкурс — это эффективная платформа, которая предоставляет им для этого ресурсы и экспертизу», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
С 2013 года в рамках грантового конкурса «Газпром нефти» — ключевого инструмента поддержки местных сообществ — реализовано свыше 1200 социальных проектов в разных регионах.