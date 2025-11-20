Омичи могут получить до 1 миллиона рублей на проекты для города от ОНПЗ

«Гранты ОНПЗ — это реальный инструмент, с помощью которого сами жители становятся авторами позитивных перемен. Суть этого конкурса — дать возможность омичам самим формировать комфортную и современную среду вокруг себя. Это лучшая инвестиция в развитие региона: когда люди реализуют свои проекты на малой родине, они вкладывают в нее душу и остаются здесь надолго», — подчеркнула министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.