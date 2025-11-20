Паслер и Мишустин открыли новый 17‑километровый участок Тюменского тракта

В Свердловской области 20 ноября губернатор Денис Паслер и председатель правительства России Михаил Мишустин открыли новый 17‑километровый участок автодороги Екатеринбург — Тюмень, который является частью проекта по строительству трассы М‑12 «Восток».
Теперь «Обход города Богданович» — это четырехполосная дорога с четырьмя мостами и путепроводами, позволяющая полностью вывести из Богдановича транзитный автотранспортный поток, следующий из Екатеринбурга в направлении Тюмени и далее на север и в восточные регионы РФ.
«Для автомобилистов преимущества также очевидны: значительно сократится время в пути, повысится безопасность и комфорт передвижения между областными центрами», — отметил глава региона в соцсетях.
По его словам, работа по реконструкции участков в тюменском направлении продолжается. Уже в 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет продолжением трассы М‑12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны.