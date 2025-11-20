Паслер и Мишустин открыли новый 17‑километровый участок Тюменского тракта

По его словам, работа по реконструкции участков в тюменском направлении продолжается. Уже в 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет продолжением трассы М‑12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны.