Открыт прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения

«С этого года мы кардинально изменили подход к формированию списка номинаций — теперь отбор построен не на поиске локальных историй успеха по отдельным тематическим блокам, а на системных практиках и комплексных решениях. Это позволит повысить эффективность реализации региональных программ активного долголетия в целом, а не усовершенствовать отдельные их элементы. Исключение составляют инновационные практики, которые решают принципиально новую задачу или предлагают уникальный способ решения текущих задач. А также проекты для мужчин 60+, мы по-прежнему уделяем этому направлению особое внимание и поддерживаем их тиражирование», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.