Открыт прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения

Новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025» стартовал 20 ноября. Конкурсный отбор инициирован АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ в целях реализации нацпроекта «Семья».
«Повышение качества жизни людей старшего поколения остается важнейшим государственным приоритетом. Сегодня более 14 млн старших занимаются творчеством, физической культурой, получают новые знания и помогают другим. Они активны и готовы найти применения своим силам, опыту и душевной теплоте в том, что приносит пользу обществу, — сказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. — Наиболее эффективные, интересные методики ежегодно выявляются в ходе конкурсного отбора лучших практик активного долголетия и затем тиражируются на всю страну».
К участию в конкурсном отборе приглашаются социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, бизнес, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть возможности для организации мероприятий для старшего поколения, и физические лица — граждане РФ.
Подать заявку на участие можно на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2025.РФ до 25 декабря 2025 года по одному из пяти направлений: системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения, системные практики, использование региональной и муниципальной инфраструктуры для проведения мероприятий активного долголетия, практики для мужчин 60+ и инновационные практики активного долголетия.
«С этого года мы кардинально изменили подход к формированию списка номинаций — теперь отбор построен не на поиске локальных историй успеха по отдельным тематическим блокам, а на системных практиках и комплексных решениях. Это позволит повысить эффективность реализации региональных программ активного долголетия в целом, а не усовершенствовать отдельные их элементы. Исключение составляют инновационные практики, которые решают принципиально новую задачу или предлагают уникальный способ решения текущих задач. А также проекты для мужчин 60+, мы по-прежнему уделяем этому направлению особое внимание и поддерживаем их тиражирование», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Основная цель отбора — развитие и распространение в регионах проектов активного долголетия, а также выявление лучших практик работы со старшим поколением. Проекты 100 финалистов будут рекомендованы для тиражирования и получат информационную поддержку в СМИ и на ресурсах партнеров конкурса. Победители в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» получат дополнительный денежный приз — по 500 тыс. рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.