В Калининграде сносят заброшенное здание рядом с Верхним озером. Объект располагается на улице Сержантской, 19.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, территорию огородили забором. Основную часть здания уже разрушили. На участке работает экскаватор. В администрации Калининграда уточнили, что сносом занимается собственник объекта.
Летом здание на улице Сержантской, 19 и земельный участок под ним площадью 1976 квадратных метров выставляли на торги в рамках процедуры банкротства авиакомпании «Скол». Начальная цена имущественного комплекса составила 84,9 миллиона рублей. Победителем аукциона признали ООО «Кута». Организация согласилась заплатить за недвижимость 348 миллионов.
По данным сервиса Seldon.basis, компания «Кута» зарегистрирована в посёлке Залесье. Её директором и единственным учредителем является Никита Федоренко. Организация занимается деятельностью ресторанов и кафе.
В августе 2023 года прокуратура Ленинградского района потребовала ограничить доступ к зданию, куда проникали подростки. Во время проверки установили, что объект находится в ветхом состоянии, внутри выбиты окна и двери, также имеются провалы в полу и ямы. В феврале 2024 года перед зданием появился забор с колючей проволокой, но ограждение быстро повредили. Администрация Калининграда планировала через суд добиваться сноса сооружения.
Ранее здание на улице Сержантской, 19 занимало ООО «Медтехника». С 2012 по 2017 годы в помещениях размещались офисы Корпорации развития Калининградской области. В 2019-м объект продали с торгов авиакомпании «Скол». Тогда за здание и участок заплатили 53 миллиона рублей.