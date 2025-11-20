В Калининграде сносят заброшенное здание рядом с Верхним озером

В августе 2023 года прокуратура Ленинградского района потребовала ограничить доступ к зданию, куда проникали подростки. Во время проверки установили, что объект находится в ветхом состоянии, внутри выбиты окна и двери, также имеются провалы в полу и ямы. В феврале 2024 года перед зданием появился забор с колючей проволокой, но ограждение быстро повредили. Администрация Калининграда планировала через суд добиваться сноса сооружения.