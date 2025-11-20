Как вырастить чемпиона по жизни: Алексей Ягудин дал советы родителям из Уфы

В Уфе состоялась мотивационная встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, организованная Российским обществом «Знание» в рамках просветительского проекта «Знание. Лекторий». Мероприятие прошло на площадке Башстата и было посвящено теме «Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание».
Открывая встречу, Алексей Ягудин подчеркнул важность живого общения и личного примера для молодежи. Он отметил, что современные дети предпочитают виртуальный мир реальному, и это приводит к утрате навыков общения и взаимодействия.
«Важно не просто советовать молодёжи, как жить, а показывать личный пример. Чтобы они сами делали выводы: что может сработать у них, а что нет. И, конечно, нужно показывать им, что не следует слепо доверять тому, что показывают гаджеты, потому что жизнь намного богаче, чем себе можно представить», — поделился Алексей Ягудин.
Лектор выделил три ключевых компонента успеха: сильное внутреннее желание, упорный труд и любовь к тому, чем занимаешься. Как он признался, крайне важным для него элементом является любовь к труду. Спортсмен заявил, что он ценит сам процесс человеческого труда в любом его проявлении — будь то работа на заводе или спортивная тренировка. Для него постоянное движение вперёд — это источник удовлетворения.
Он также отметил, что, хотя работа в коллективе важна, в конечном счёте ответственность лежит на самом человеке: пока ты не приложишь собственных усилий, никто не выполнит за тебя твою работу. Этот принцип самостоятельности и личной инициативы, по его словам, становится особенно очевидным с опытом и взрослением.
«Краеугольный камень любого начинания — искреннее желание что-либо делать. Будучи романтиками, люди часто склонны пассивно наблюдать, но, когда у них появляется настоящее желание, они способны на грандиозные свершения, такие как организация чемпионата мира по футболу или Олимпиада в Сочи. Однако одного лишь желания недостаточно, его необходимо подкрепить вторым пунктом — трудом», — подчеркнул чемпион.
В своем выступлении он также рассказал о приходе в фигурное катание, спортивной карьере, своей творческой деятельности. Затронул тему тренерской работы, отметив разные подходы в прошлом и настоящем. Говоря о жизненных приоритетах, Алексей Ягудин признался, что главным своим достижением считает не награды, а собственную семью — жену и дочерей.
По признанию участников мероприятия, беседа с олимпийским чемпионом получилась очень живой и полезной, особенно для родителей, которые стремятся мотивировать своих детей на достижение целей и развитие личных качеств.
Справка.
Знание. Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта «Знание. Лекторий» можно познакомиться на сайте общества «Знание».