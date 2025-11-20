В Омске 61-летняя пенсионерка торговала в киоске насваем

Как установили полицейские, продавцом киоска работала 61-летняя омичка-пенсионерка, а арендует его 26-летний житель Называевского района. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по статье «Оптовая или розничная продажа насвая» КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрены штрафы: для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц до 500 тысяч рублей, для юридических лиц до1,5 млн рублей. Сейчас изъятое вещество направлено на экспертизу.