В Омске 61-летняя пенсионерка торговала в киоске насваем

В Омске на незаконной торговле никотинсодержащей продукцией поймали 61-летнюю пенсионерку. Бабуля приторговывала в киоске по ремонту обуви насваем.
О том, что в подозрительном киоске по улице 22 Апреля не молотками по каблукам стучат, а, предположительно, барыжат запрещенкой, полицейским сообщили бдительные местные жители. Вместе с представителями общественной организации «Боевое братство» сотрудники полиции прибыли по адресу и провели «контрольную закупку».
«Информация подтвердилась. В ходе осмотра помещения киоска в холодильнике обнаружено и изъято около 15 килограммов порошка темно-зеленого цвета», — сообщили в УМВД по Омской области.
Как установили полицейские, продавцом киоска работала 61-летняя омичка-пенсионерка, а арендует его 26-летний житель Называевского района. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по статье «Оптовая или розничная продажа насвая» КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрены штрафы: для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц до 500 тысяч рублей, для юридических лиц до1,5 млн рублей. Сейчас изъятое вещество направлено на экспертизу.